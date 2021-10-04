نتنياهو يتعهد بالعودة إلى السلطة في إسرائيل

هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، متعهدا بالعودة إلى سدة الحكم.

وقال نتنياهو في تغريدة بحسابه على "تويتر" اليوم الإثنين: "يرى مواطنو إسرائيل مدى سوء هذه الحكومة".

وأضاف: "لقد كنا بالفعل في المعارضة بـ 12 مقعدا وعدنا إلى السلطة بقوة - لذا سيحدث هذا هذه المرة أيضا".

وتابع نتنياهو: "سيحدث بسبب فشلهم وبسبب إخفاقاتهم. لتحقيق النجاح في ذلك، سنحافظ معا على التصميم وتماسك الصفوف".

אזרחי ישראל רואים עד כמה הממשלה הזאת גרועה. כבר היינו באופוזיציה עם 12 מנדטים וחזרנו לשלטון בעוצמה - כך יקרה גם הפעם. זה יקרה בגלל הכישלונות שלהם ובגלל המחדלים שלהם. כדי להצליח זאת נשמור יחד על נחישות ולכידות השורות. pic.twitter.com/cSvg2ls5aX — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 4, 2021

وبنيامين نتنياهو هو زعيم حزب "الليكود" (29 مقعدا في الكنيست من أصل 120)، وكان قد أعلن في مايو/ أيار الماضي فشله في تشكيل الحكومة، ليتم تكليف نفتالي بينيت، زعيم حزب "يمينا" (6 مقاعد) بتشكيلها.

ومنح الكنيست حكومة بينيت الثقة في 13 يونيو/ حزيران الماضي، وتتألف من 8 أحزاب غير متجانسة من شتى ألوان الطيف السياسي في إسرائيل.

وأسدلت حكومة بينيت الستار على 12 عاما متواصلة من حكم نتنياهو، الذي واصل في أكثر من مناسبة من مقعده كرئيس للمعارضة الهجوم عليها واتهامها بالفشل في إدارة العديد من الملفات الداخلية والخارجية بما في ذلك أزمة جائحة كورونا.

للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك