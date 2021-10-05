بلينكن ولودريان يؤكدان الحفاظ على مشاورات وثيقة بين البلدين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، التقى بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في باريس، واتفق الطرفان على إبقاء المشاورات الوثيقة بين البلدين.

القاهرة – سبوتنيك. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان، إن :"بلينكن ولودريان اتفقا على الحفاظ على المشاورات الوثيقة بين البلدين، وفقا لما اتفق عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال محادثتهما الهاتفية في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي".

وأضاف برايس بأن الوزيرين اتفقا أيضاً، على البقاء على اتصال وثيق بشأن أفغانستان، وناقشا أهمية وفاء حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) بالتزاماتها.

وبحث الوزيران أوجه التعاون والتنسيق الوثيق بين البلدين، بما في ذلك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مؤكدين على أهمية التعاون بين البلدين خلال رئاسة فرنسا المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان.

ووصل بلينكن مساء أمس الإثنين، إلى باريس للمشاركة في اجتماعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وعقد محادثات مع الجانب الفرنسي، في محاولة لنزع فتيل التوتر بين البلدين، عقب أزمة الغواصات بين فرنسا من جهة، والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا من جهة أخرى.