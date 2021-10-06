الحزب الحاكم في تركيا: أي توتر في إدلب سيؤدي لموجات هجرة ومآس إنسانية جديدة

أعلن المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، ​عمر جليك​، أن بلاده تولي أهمية كبيرة للحفاظ على السلام والاستقرار بشكل دائم في ​إدلب​ ومناطق أخرى من ​سوريا​.

ونقلت الوكالة التركية للأخبار "t24" تصريحات جليك​ الذي شدد في كلامه، خلال اجتماع هيئة القرار والتنفيذ المركزي للحزب، على أن "أي توتر سينشب في إدلب، التي يعيش فيها حوالي 4 ملايين شخص في ظروف صعبة للغاية، سيؤدي إلى موجات هجرة ومآس إنسانية جديدة. نواصل متابعة كل التفاصيل حتى لا يحدث ذلك".

ولفت جليك إلى أن "لقاء الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​، في سوتشي يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي، مهمّ في هذا الصدد"، مركزا على "ضرورة التوصل إلى حل سياسي، من أجل ضمان سلام دائم في سوريا".

وأشار جليك إلى أن "بلاده تتابع عن كثب، وتقيم التقدم المحرز في عمل اللجنة الدستورية السورية"، موضحًا أنّ "تحرّكات التنظيمات الإرهابيّة في شرق ​الفرات​ والدعم المقدَّم لها من دول مختلفة، موضوع آخر على جدول أعمال بلاده".

واستضافت مدينة سوتشي الروسية، الأربعاء الماضي، لقاء قمة بين الرئيسين الروسي والتركي، يعتبر الأول "وجها لوجه" لهما دون حضور أي مسؤولين آخرين، منذ بداية آذار/مارس عام 2020، حيث تمحورت المحادثات حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وأبرزها الأوضاع في سوريا وليبيا وأفغانستان ومنطقة القوقاز.