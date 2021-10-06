اليابان ترصد سفينة كورية شمالية تحمل منظومة صواريخ في حدودها البحرية

رصد خفر السواحل الياباني نظام صاروخي "أرض- جو" محمول على إحدى سفن الدوريات الكورية الشمالية التي دخلت المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، حسبما ذكرت وسائل إعلام.

طوكيو- سبوتنيك. وقالت شبكة "إن إتش كيه"، إنه في السنوات الأخيرة، ظهرت سفن الصيد الشراعية الكورية الشمالية والصينية بشكل متكرر في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بالقرب من ياماتوتاي في بحر اليابان.

ومع ذلك، في يونيو/ حزيران من هذا العام، وعلى الرغم من موسم صيد الحبار، لم تدخل السفن الشراعية الكورية الشمالية المنطقة؛ وبدلا من ذلك، بدأ خفر السواحل الياباني رصد سفن الدوريات الكورية الشمالية في المنطقة.

ومن بين السفن المرصودة أخيرا، تم تجهيز إحداها بنظام صاروخي "أرض– جو" يعمل بالعنصر البشري، على غرار نظام "إس إيه 16"، الذي طوره الاتحاد السوفييتي السابق بمدى 4.5 كيلومتر.

تم تركيب نظام صاروخي مماثل على سفينة استطلاع كورية شمالية غرقت في عام 2001 بالقرب من جزيرة أمامي أوشيما أثناء تبادل لإطلاق النار مع سفينة دورية يابانية في البحر.

شوهدت سفينة كورية شمالية تحمل منظومات الدفاع الجوي المحمولة لأول مرة في منطقة ياماتو جولي في بحر اليابان. كثف خفر السواحل الياباني الإجراءات لضمان سلامة سفن الصيد في البلاد.

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