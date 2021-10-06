وزير خارجية إيران: مستعدون للتطبيع مع السعودية

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، بحسب وكالة "مهر".

وقال وزير الخارجية الإيراني: "لقد أعلنا استعداد إيران إلى إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، ولكن هذا يعتمد على قرار من جانب السعودية حينما ترغب في ذلك".

وأضاف: "آمل أنه في القريب العاجل سنصل إلى نقطة لا نرى عندها سوء التفاهمات والتوترات في المنطقة".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران قدمت أفكارا ومقترحات بناءة في الجولة الأخيرة من المحادثات مع السعودية.

وفيما يتعلق بالمحادثات النووية، قال أمير عبد اللهيان إن طهران مهتمة بالحوار والتفاوض.

لكنه أكد أن بلاده "معنية بالمفاوضات التي تضمن حقوق الشعب الإيراني وتجبر جميع الأطراف على العودة إلى التزاماتها".

يأتي تعليق وزير الخارجية بعد أسبوعين من تحذير مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية من أن صبر الولايات المتحدة وحلفائها لن يدوم إلى الأبد بينما ينتظرون عودة طهران إلى المحادثات النووية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك