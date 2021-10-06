مستشار النمسا يخضع للتحقيق في قضايا فساد

أعلن ممثلو ادعاء في مجال مكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، خضوع مستشار النمسا زيباستيان كورتس للتحقيق للاشتباه في تلقيه رشى وخيانته الأمانة.

جاء هذا بعد مداهمات لمقار حزبه المحافظين والعديد من كبار معاونيه، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر مكتب الادعاء المعني بمهمة مكافحة الفساد أنه وضع تسعة أشخاص آخرين قيد التحقيق.

وذكرت وسائل إعلام نمساوية أن المدعين يشتبهون بأن وزارة المالية اشترت إعلانات في صحيفة شعبية مقابل تغطية واستطلاع رأي يميلان لصالح كورتس وحزبه.

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