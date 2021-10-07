الأمين العام للناتو: جاهزون لإجراء حوار بناء مع روسيا خصوصا في ظل التوتر القائم بين الجانبين

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الأمين العام للناتو: جاهزون لإجراء حوار بناء مع روسيا خصوصا في ظل التوتر القائم بين الجانبين