  زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب ولاية هاواي الأمريكية 

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ولاية هاواي الأمريكية، في ساعة متأخرة اليوم الأحد.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بشدة 6.2 درجة ضرب منطقة بالقرب من ناليهو بولاية هاواي.

وقالت الهيئة، إن الزلزال كان على عمق 35 كيلومترا وعلى بعد 29 كيلومترا جنوبي ناليهو.

Notable quake, preliminary info: M 6.2 - 27 km SSE of Naalehu, Hawaii https://t.co/ChMfY766SD — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) October 10, 2021

وقال نظام التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) الأمريكي إنه ليس هناك تحذير بعد الزلزال.

ولم يتم الإعلان عن خسائر مادية أو بشرية بعد.

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