تسجيل
20:28 GMT11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تلاميذ وطلاب مدرسة في مصر

    مع بداية الدراسة... ما هي مخاطر استعمال العنف مع الأطفال

    © AP Photo / Mohamed Elraai
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104485/79/1044857974_0:165:3072:1893_1200x675_80_0_0_9adb7e7f6632790c5a14cad79fcf52b0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202110111050408524-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/

    بدأ العام الدراسي في أغلب الدول العربية، ومعه يبدأ الحديث من جديد عن العنف الذي يتعرض له الأطفال سواء في المدارس أو في المنازل، رغم التحذيرات الكثيرة من خطورة هذا على مستقبل الأطفال، على المستوى العلمي والنفسي، بل وخطورته على حياة الطفل أيضا.

    بحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة واليونسكو، هناك طفل من بين كل طفلين في العالم، يتعرض للعنف البدني أو الجنسي أو النفسي.

    وتضمن التقرير الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية واليونسكو واليونيسف والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال والشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال، أنواع الجرائم التي يتعرض لها الأطفال دون سن الثامنة عشرة.

    الشرطة الأمريكية في موقع حادث كاليفورنيا
    © REUTERS / Mike Blake
    العنف في المدارس الأمريكية يسجل رقما قياسيا في 2018

    أرقام عن ضحايا العنف

    وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "التقرير العالمي عن وضع الوقاية من العنف ضد الأطفال 2020"، أن أعداد الأطفال الذين سقطوا ضحية جرائم قتل وصل في عام 2017 إلى 40150 طفلا.

    وفي نوفمبر الماضي، قالت الأمم المتحدة إن الأطفال يتعرضون للتنمر والعنف في المدرسة في جميع أنحاء العالم، وأشارت إلى أن واحدا من بين كل ثلاثة طلاب يتعرضون لهذا النوع من العنف مرة واحدة على الأقل شهريا، وأن واحدا من كل 10 يكون ضحية للتنمر الإلكتروني.

    وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن ممارسة العنف ضد الأطفال، هو أي شكل من أشكال العنف ضد الأشخاص الذين هم دون سن 18 عاما، ولا فرق في ذلك بين أن كان مرتكب العنف أحد الأبوين أو غيرهما من مقدمي الرعاية أو الأقران.

    وتشير الصحة العالمية إلى أن التقديرات تشير إلى أنه في عام 2018 وصل عدد الأطفال الذين تعرضوا لعنف على الصعيد العالمي، تشير إلى مليار طفل في المرحلة العمرية 2-17 عاماً.

    ولفتت إلى أن هذا العدد شمل أنواعا مختلفة من العنف من بينها عنف بدني أو جنسي أو وجداني أو عانوا من الإهمال.

    أشكال العنف ضد الطلاب

    تحدد منظمة الصحة العالمية أشكال العنف ضد الأطفال في مجموعة من الأشكال، ومنها:

    - سوء المعاملة، ويشمل هذا النوع من عنف بدني ونفسي، ويمكن أن يحدث داخل المنزل من أحد الوالدين أو كليهما وكذلك يمكن أن يحدث في المدارس أو دور الأيتام.

    - عنف نفسي، ويشمل هذا النوع من العنف التوبيخ والسخرية والترهيب والتهديد والتمييز والنبذ وغيرها من أشكال العنف غير الجسدية لكن يكون تأثيرها خطيرا على الأطفال.

    - التسلط وهو أي سلوك عدواني من جانب طفل أو مجموعة من الأطفال تجاه الطفل الضحية، ويشمل عنفا جسديا أو نفسيا أو اجتماعيا، وغالبا ما يحدث هذا النوع من العنف في المدارس والأماكن التي يتجمع فيها الأطفال عادة، وأكدت المنظمة أن التسلط الإلكتروني يقع ضمن هذا النوع من العنف.

    -عنف الشريك أو العنف المنزلي، يحدث هذا في الغالب في أوساط المراهقين، ويمكن أن يتضمن عنف بدني وجنسي.

    مخاطر استعمال العنف ضد الأطفال

    رغم أن هناك من يرى أنه يستخدم العنف ضد الأطفال بهدف تقويمهم أو تحسين مستواهم التعليمي وهو المبرر الذي يسوقه الأباء والمدرسين في العادة لأسباب ممارستهم العنف ضد الأطفال إلا أن الحقيقة أثبتت عكس ذلك.

    السوريون يحتفون بيوم الأطفال المشردين في مختلف المحافظات السورية
    © Sputnik . Majed Badawi
    مديرة إعلام اليونيسف لـ"سبوتنيك": هذه أسباب العنف ضد الأطفال وسبل حلها

    وبحسب موقع "يونسيف" في تقرير صدر عام 2017، هناك 720 مليونا من الأطفال البالغين سن الدراسة يعيشون في بلدان لا تحظر العقاب البدني كليا، فيما أشارت اليونسكو إلى أن العقاب البدني لا يزال مسموح به في مدارس 67 دولة.

    ولا يتوقف تأثير العنف ضد الأطفال في بعض المشاكل النفسية، رغم خطورتها، إلا أنها تصل إلى وفاة الطفل، أو ضياع مستقبله بشكل كامل، ورصدت الصحة العالمية مجموعة مخاطر استعمال العنف ضد الأطفال ومن بينها:

    - وفاة الطفل، مشيرة إلى أن هذا قد يحدث دون قصد، بالإضافة إلى الوفاة التي قد تحدث نتيجة المشاجرات بين الطلاب وخاصة المراهقين منهم والذين يستخدمون الأسلحة البيضاء وأحيانا النارية أيضا.

    - ضعف النمو العقلي وتأثر الجهاز العصبي، يعد هذا من بين مخاطر التعرض لعنف ما في مرحلة عمرية مبكرة، يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على مستوى التحصيل الدراسي للطفل والنمو الإدراكي له وبالتالي الإنجاز المهني.

    حيث يؤدي العنف إلى ضرر كبير في أجزاء من الجهاز العصبي للطفل، ويمتد ذلك إلى أضرار في الغدد الصماء والدورة الدموية والنسيج العضلي الهيكلي، وكذلك تضرر الأجهزة التناسلية للطفل والمناعية والتنفسية أيضا.

    - في الغالب يتجه الأطفال الذين يتعرضون لحد أشكال العنف إلى التكيّف السلبي معه واتباع سلوكيات تنطوي على مخاطر صحية، حيث يتبع الأطفال المعنفون للعنف والأعمال العدائية الأخرى والتدخين والمخدرات وإساءة استعمال الكحول.

    وأيضا ترتفع لديهم معدلات الاكتئاب والقلق والانتحار والمشاكل الصحية النفسية الأخرى.

    - يؤدي العنف ضد الأطفال على الأرجح إلى تسرب الأطفال من المدارس، وهو ما يكون له تأثير كبير على إيجاد فرص عمل لهذا الطفل عندما يكبر.

    >> يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن مع سبوتنيك.

    انظر أيضا:

    جريمة بحق البراءة... الأطفال ضحايا عنف الأقارب في مصر
    أسباب العنف ضد الأطفال والأبناء
    مقتل 7 أطفال وإصابة العشرات مع استمرار العنف في ليبيا
    اليونسيف: 70% من عنف الأطفال بالجزائر سببها الإنترنت
    الإبلاغ عن العنف ضد الأطفال يصبح إلزاميا في إسبانيا
    خمسهم يعاني الفقر والعنف... اليونيسيف تكشف الوضعية الهشة للأطفال في تونس
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم الآن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ليات ناداف-زيف، إحدى المسؤولين عن عملية الاكتشاف الأثري لمجمع صناعة نبيذ قديم ضخم يعود تاريخه إلى حوالي 1500 عام في يفنه، جنوب تل أبيب، إسرائيل، 11 أكتوبر2021.
    اكتشاف مصنع نبيذ أثري وسط إسرائيل
    معلومات سرية تتعلق بالغواصات النووية داخل شطيرة
    احذر من شطيرتك... قد تحوي معلومات سرية
    إنفوجرافيك... أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021
    أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك