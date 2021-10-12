بينيت: سنجد طرقا أخرى لمحاسبة إيران على انتهاكاتها النووية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر/تشرين الأول، أن بلاده ستجد طرقا أخرى لمحاسبة إيران على انتهاكاتها النووية.

القاهرة – سبوتنيك. وأوضح بينيت خلال كلمة بالمؤتمر السنوي الدبلوماسي العاشر لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أنه يتوقع أن تقوم القوى الدولية بمحاسبة إيران.

ولفت إلى أن الطريق السلمي لتلك المحاسبة، سيكون تقديم انتهاكات إيران إلى مجلس الأمن.

وأردف بقوله "لكن إسرائيل لديها طرق أخرى لمحاسبة إيران أيضا".

واستمر بقوله: "لكن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله ونحن مستمرون في السعي لتحقيق ذلك خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".

ونوه المسؤول الإسرائيلي إلى أنه طالب خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بضرورة اتخاذ إجراء ضد إيران، لافتا إلى أن "إسرائيل لن تنتظر".

وكان بينيت قد أعلن في تصريحات سابقة أن التأكد من عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية قضية وجودية لبلاده.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر أول أمس الأحد، عن بينيت أثناء مؤتمر صحفي مع أنغيلا ميركل، المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، في إسرائيل، أن هناك مسؤولية ملقاة على بلاده في التأكد، من خلال الأفعال دون الخطابات، من عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية.

وادعى نفتالي بينيت أن امتلاك إيران لأسلحة نووية بإمكانه تغيير وجه المنطقة ووجه العالم، موضحا أن هذا الأمر ليس مشكلة استراتيجية بل قضية وجودية لإسرائيل.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الإيرانيين حققوا طفرة كبيرة في قدرتهم على تخصيب اليورانيوم، وبلغ البرنامج النووي الإيراني تطورا ملحوظا، مدعيا أن إيران مشغولة ومهتمة ببلاده، بشكل مهووس، والنظام الإيراني مستعد لدفع أثمان باهظة لتعريض الإسرائيليين لمعاناة حقيقية، وإيران تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل.

وشدد نفتالي بينيت على أن بلاده مشغولة في الأفعال، وليس الأقوال، وتتصرف ضد إيران على الأصعدة كافة، بما فيها محاولات الكبح اليومي لمواجهة المحاولات الإيرانية لنشر الأسلحة في المنطقة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك