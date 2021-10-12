أمريكا تصر على إجراء في القدس "يغضب إسرائيل"

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تمضي قدما في عملية إعادة فتح قنصليتها للفلسطينيين في القدس بعد الإعلان عن الأمر لأول مرة في مايو/ أيار.