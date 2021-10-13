جنود كوريون شماليون يحطمون الطوب برؤوسهم على مرأى من الرئيس... فيديو

بثت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية لقطات لجنود يعرضون براعتهم القتالية وقدرتهم على تحطيم أشياء مختلفة بأيديهم.

وتم أداء الفعالية في معرض دفاعي في بيونغ يانغ وشاهده القادة بمن فيهم الرئيس كيم جونغ أون.

إلى جانب تدمير الطوب وقطع البلاط، شوهد الجنود مستلقين على أسرة من شظايا الزجاج والمسامير الحديدية، مع ألواح خرسانية على أجسادهم.

وأظهرت نهاية المقطع رجالا وهم يثنون قضبان حديدية برقابهم ويقطعون السلاسل الفولاذية الصلبة.

وقالت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية إن الهدف هو إظهار أن جنودهم لديهم "قبضات من حديد لحماية السلام في البلاد".

ويأتي ذلك بعد أن قطع الرئيس كيم جونغ أون عهدا ببناء جيش لا يقهر لمواجهة سياسات الولايات المتحدة على حد تعبيره.