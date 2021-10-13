غينتسبورغ: لقاح "سبوتنيك لايت" يمكنه تعزيز المناعة الموجودة بانتظام

أعلن مدير مركز غاماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك لايت" ذا الجرعة الواحدة، بإمكانه تعزيز المناعة الموجودة بانتظام.

موسكو- سبوتنيك. وقال غينتسبورغ في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، قبيل نشر ورقة علمية بشأن تجارب اللقاح: "مرة كل ستة أشهر، بشكل منتظم، يعزز اللقاح مكافحة هذا المرض الخبيث وهو "كوفيد-19" في شكل متحول "دلتا"".

وأضاف أن "الحاجة إلى الحصول على عقار يمكن استخدامه على وجه التحديد لتعزيز المناعة الموجودة. وهذا العقار هو المكون الأول من "سبوتنيك-في" أو كما حصل على الاسم التجاري "سبوتنيك لايت"".

وتابع مدير مركز غاماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة: "سبوتنيك لايت" من وجهة نظرنا، لقاح واعد للغاية، ويمكن استخدامه كمعزز تقريبا لأي لقاح في العالم يستخدم الآن على نطاق واسع".

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي "أر دي أي إف" ومركز "غاماليا" القومي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، اليوم، نتائج تحليل فعالية لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة ضد العدوى من متغير "دلتا"، المنبثق عن فيروس كورونا.

وقدم مركز غامالية مقالاً يحلل فعالية لقاح "سبوتنيك لايت" ضد متغير "دلتا" إلى موقع "ميد أر إكس أي في" للعلوم الصحية للنشر هذا الأسبوع.

وينص المقال على أن لقاح سبوتنيك لايت الذي تم إعطاؤه بمفرده أثبت فعالية بنسبة 70% ضد العدوى من متغير دلتا لفيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد التطعيم، حيث أن اللقاح فعال بنسبة 75% بين الأشخاص تحت عمر الـ 60.

وأظهر سبوتنيك لايت فعالية فائقة مقارنة ببعض اللقاحات المكونة من جرعتين، والتي أظهرت انخفاضًا كبيرًا في الفعالية ضد متغير دلتا بنسبة أقل من 50% بعد خمسة أشهر من الحقن.