صحيفة: إسرائيل شاركت سرا في إجلاء 167 أفغانيا

أعلنت منظمة " IsraAID" الإسرائيلية للإغاثة الإنسانية، اليوم الأربعاء، أنها نسقت عملية إجلاء 125 أفغانيا من الفئات المعرضة للخطر في وقت مبكر هذا الشهر.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن المجموعة التي شاركت إسرائيل سرا في إجلائها ضمت قضاة ودراجين محترفين وصحفيين ومذيعين تلفزيونيين، ونشطاء حقوقيين وأقارب دبلوماسيين أفغان وفنانين وموظفي تنفيذ القانون وعلماء.

وهؤلاء الأشخاص وصلوا ألبانيا بعد أن تم إجلاؤهم من أفغانستان عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في أواخر أغسطس/ آب الماضي وسيطرة حركة طالبان على الحكم في البلاد.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، شاركت المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية في إجلاء 42 امرأة وفتاة أفغانية إلى الإمارات، بحسب الصحيفة.

وقالت المنظمة إنه من المتوقع إعادة توطين اللاجئين على المدى البعيد في دول مثل كندا وفرنسا وسويسرا. وتخطط المنظمة لتقديم الدعم على المدى الطويل إلى الـ 167 أفغانيا الذين ساعدتهم.

وفي أواخر أغسطس/ آب الماضي شهدت أفغانسان أكبر عملية إجلاء للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان الذي عملوا مع الدول الأجنبية في أفغانستان.

ومع نهاية أغسطس انتهت عمليات إجلاء القوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، لتبسط حركة طالبان (المحظورة في وسيا) كامل سيطرتها على أفغانستان.