"قوة مميتة" ظهرت خلف زعيم كوريا الشمالية تثير فزع الخبراء: لأول مرة نرى شيئا كهذا

وظهرت خلال العرض أسلحة قال زعيم البلاد كيم جونغ-أون إنه يحتاج إليها للدفاع عن بلاده ضد "أمريكا المعادية"، وعنها يقول مايكل غرين من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن ما تم عرضه "هو الكثير من القوة المميتة" وفقا لشبكة "سي إن إن".
فيما قال مؤلف كتاب "مواجهة نووية"، غوردون تشانغ "لم نر شيئًا كهذا من قبل".
وعرضت كوريا الشمالية ما تدعي أنه صاروخ يفوق سرعة الصوت، مزود برأس حربي قابل للفصل، تم اختباره لأول مرة في الشهر الماضي.
- زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتحدث إلى المسؤولين بجوار الأسلحة والمركبات العسكرية المعروضة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM)، في معرض تطوير الدفاع، في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 12 أكتوبر 2021 .© REUTERS / KCNA
- زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتحدث إلى المسؤولين بجوار الأسلحة والمركبات العسكرية المعروضة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM)، في معرض تطوير الدفاع، في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 12 أكتوبر 2021 .© REUTERS / KCNA
- زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى المسؤولين بجوار الأسلحة والمركبات العسكرية المعروضة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM)، في معرض تطوير الدفاع، في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 12 أكتوبر 2021 .© REUTERS / KCNA
- تظهر هذه الصورة التي التقطت في 15 سبتمبر 2021، نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية في 16 سبتمبر، اختبارات لإطلاق تجريبي لفوج صاروخي محمول على السكك الحديدية.© AFP 2021 / STR / Kcna Via Kns
سلاح ويقول خبراء إن الصاروخ الذي يفوق سرعة الصوت، المزود برأس حربي قابل للفصل، الذي ظهر خلال العرض هو صاروخ صعب الإسقاط للغاية، كما ظهر في العرض، واحد من أكبر الصواريخ البالستية العابرة للقارات في العالم، وقد يكون قادرًا على حمل رؤوس حربية متعددة، وهو ما يثير خوف المحللين والخبراء.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن زعيم كوريا الشمالية تعهد ببناء "جيش لا يقهر" لمواجهة سياسات الولايات المتحدة.
وأضاف كيم جونغ أون أن تطوير الأسلحة كان للدفاع عن النفس وليس لبدء الحرب حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية "كي سي إن ايه".
وأدلى كيم بهذه التصريحات في معرض عسكري مميز بينما كان محاطًا بمجموعة متنوعة من الصواريخ الكبيرة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)