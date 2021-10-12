"جيش لا يقهر"... معرض تطوير الدفاع الكوري الشمالي

قال الزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)، كيم جونغ أون، يوم أمس الاثنين في معرض تطوير الدفاع، إنه "لا توجد أسباب سلوكية للاعتقاد" بأن شارات الولايات المتحدة المتكررة مؤخرًا، ليست معادية لكوريا الديمقراطية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وفي كلمة ألقاها في معرض تطوير الدفاع الذي أقيم أمس في بيونغ يانغ، للاحتفال بالذكرى الـ 76 لتأسيس حزب العمال الحاكم، قال الزعيم الكوري الشمالي إن "التهديدات العسكرية التي تواجه بلادنا تختلف عما رأيناه قبل 10 أو خمس أو ثلاث سنوات مضت". وأضاف أن التوترات في شبه الجزيرة الكورية "لن يتم حلها بسهولة بسبب الولايات المتحدة".

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كما انتقد في خطابه كوريا الجنوبية لكونها "منافقة" وصاحبة "معايير مزدوجة" لاستمرارها فيما يخص تعزيز قدراتها العسكرية، وأن كوريا الشمالية سترد بـ "إجراءات قوية" إذا استمرت سيؤل "في التعدي على حقوقنا في الدفاع عن النفس".

ودعا كيم جونغ أون إلى تعزيز القدرات العسكرية للبلاد لمواجهة القوات المعادية، ولكنه في ذات الوقت أشار إلى أن تعزيز جيشها لا يستهدف كوريا الجنوبية، وينبغي ألا يتكرر "التاريخ المروع" للصراع بين نفس أبناء نفس الشعب "على هذه الأرض".

وأضاف كيم أن "عدونا هو الحرب نفسها وليس دولة أو قوى معينة مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

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وذكر التقرير إن المعرض عرض جميع أنواع الأسلحة والمعدات التي تم تطويرها وإنتاجها في السنوات الخمس الأخيرة لإظهار القدرات الدفاعية القوية لكوريا الشمالية.