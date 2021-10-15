إيران تدين بشدة الهجوم على مسجد "الفاطمية" في قندهار وسط أفغانستان

نددت طهران، اليوم الجمعة، بالهجوم الإرهابي على مسجد الفاطمية بمدينة قندهار وسط أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل 33 شخصا وإصابة العشرات بجروح.

وأفادت وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أدانت فيه بشدة الهجوم الإرهابي على مسجد الفاطمية بمدينة قندهار وحذرت من "مؤامرات لإثارة الفرقة بين المسلمين"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وجاء في البيان: "ومرة أخرى خرجت أيدي أعداء الإسلام والمسلمين من رداء الإرهابيين التكفيريين المجرمين وسفكت دماء مجموعة أخرى من الشعب الأفغاني المظلوم خلال صلاة الجمعة".

وأضاف: "تحذر وزارة الخارجية الإيرانية مجددا من مؤامرات أعداء الأمة الإسلامية لإثارة الفرقة، وأكدت على ضرورة وحدة الشيعة والسنة ونبذ العنف والتطرف باسم الإسلام".

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن "الحادث يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من اليقظة ومضاعفة حماية المراكز الدينية الشيعية والسنية والتجمعات الأخرى في أفغانستان".

واليوم الجمعة، أسفر انفجار في مسجد شيعي بمدينة قندهار الأفغانية عن مقتل 33 شخصا وإصابة العشرات، وذلك بعد أسبوع من هجوم مماثل على مسجد شيعي في مدينة قندوز تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وشهدت أفغانستان مؤخراً عدداً من الهجمات والتفجيرات التي تبنى معظمها تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا).

وفي مطلع الشهر الحالي، أعلنت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) أنها داهمت مخبأ للتنظيم وقتلت واعتقلت عدداً من عناصره، وذلك بعد يوم واحد من إعلان المتحدث باسم الحكومة المؤقتة في أفغانستان أنه تم تكليف القوات الخاصة التابعة للحركة بمهمة تعقب مسلحي التنظيم.

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