زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب وسط إيران

تعرضت مدينة يزدان شهر، وسط إيران، قبل قليل، إلى هزة أرضية، بلغت قوتها 5.1 درجة على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل في جامعة طهران، في بيان له أن مدينة يزدان شهر، في شمال محافظة كرمان في وسط إيران، قد تعرضت لزلزال وقع عند الساعة الثالثة و16 دقيقة من عصر اليوم السبت.

ووقعت الهزة الأرضية عند التقاء خطي الطول الشرقي 56:51 والعرض الشمالي 30:95 درجة، وفي عمق 10 كم من سطح الأرض.

وأشار مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني إلى أن مركز الهزة الأرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، يبعد عن مدينة يزدان شهر 15 كم، وعن زرند 16 كم، وعن مدينة كيان شهر، التابعة لمدينة كرمان أيضا، 25 كم.

ولم يكشف بيان مركز الزلازل في جامعة طهران الإيرانية عن حجم الأضرار الناجمة عن الحادث، حتى الآن.

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