سلامي: جميع الأنظمة المستخدمة في بحرية الحرس الثوري محلية الصنع

أكد قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، أن جميع الأنظمة المستخدمة في بحرية الحرس في بلاده، محلية الصنع بالكامل.

ونقلت وكالة فارس، اليوم السبت، عن اللواء حسين سلامي أن جميع الأنظمة المستخدمة في بحرية الحرس الثوري الإيراني، سواء كانت الصواريخ أو الدفاعات أو الطائرات دون طيار أو الغواصات، فهي محلية الصنع بالكامل ومنتجة داخليا.

وكان سلامي قد شدد على أن بحرية الحرس الثوري باتت تسيطر على جغرافيا "الخليج الفارسي" ومضيق هرمز، وهو ما صرح به لدى تفقده وحدات القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية في جزر الخليج ومضيق هرمز، أمس الجمعة.

ولفت حسين سلامي إلى أن على أعداء إيران إدراك حقيقة القدرات الهجومية والدفاعية للحرس الثوري الإيرانية، مشيرا إلى أنه "يتواجد في مضيق هرمز والخليج بقوة"، مضيفا: "تسيطر بحرية الحرس الثوري على جغرافية الخليج ومضيق هرمز، باستخدام منظومات الحرب الإلكترونية الحديثة، وهي من مفاخر القوات البحرية اليوم".

وشدد قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، على أن القوات الدفاعية والهجومية للحرس الثوري جاهزة لردود فعل قاسية ضد أي اعتداء، وأن جاهزية قواته العسكرية تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، على جميع المستويات، مشيرا إلى أن ذلك التطور شمل مجالات صناعة العوامات والمسيّرات البعيدة المدى، وكذلك الصواريخ البحرية الموجهة.

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