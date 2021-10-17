إعلام: اختراق حواسيب مستشفيات إسرائيلية 

ذكرت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية نجحت في إحباط عدد من الهجمات الإلكترونية التي حاولت استهداف مستشفيات، نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، بأن وزارة الصحة وهيئة السايبر الوطنية أعلنتا، صباح اليوم الأحد، عن تمكنها من إحباط عدد من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مستشفيات ومؤسسات طبية في نهاية الأسبوع الماضي.

وأكدت الصحيفة أن الصحة الإسرائيلية انتبهت على الفور بوجود محاولات "هاكر" لاختراق نحو 9 من المستشفيات والهيئات الطبية في بلادها، حيث طالبت كل المؤسسات التابعة لها باتباع الحيطة والحذر، وتشديد إجراءات الحماية لحواسيبها المركزية.

وأوضحت الصحيفة أن مستشفى "هيلل يافه" في منطقة الخضيرة، قد تعرضت للضرر، وتم تعطيل أجهزتها، دون معرفة السبب، يوم الأربعاء الماضي، وهو ما اعتبرته الحكومة الإسرائيلية بمثابة تحدي جديد وكبير تواجهه بلادها.

ونقلت الصحيفة على لسان مدير مستشفى بارزيلاي، أن حواسيب المستشفى قد تعرضت لمحاولات "هاكرز" أيضا، وأن وزارة الصحة قد عممت بيانا من أجل العمل على مواجهة أي اختراق إلكتروني لحواسيب الهيئات والمستشفيات الطبية في البلاد.

وأشارت إلى أن هيئة السايبر الوطنية نجحت في إحباط هجمات إلكترونية مختلفة، وأن الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة نجحت في إعادة العمل في حواسيب مستشفى "هيلل يافه"، وأنهما يقومان حاليا بالعديد من الأنشطة الإلكترونية المضنية، من أجل زيادة تعزيز مستوى الحماية وتحديد نقاط الضعف الجديدة التي يمكن استخدامها أو استغلالها من قبل "الهاكرز".

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