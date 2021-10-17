مالي: اشتباكات في تمبكتو تسقط عددا من القتلى

أعلن الجيش المالي، اليوم الأحد 17 أكتوبر/تشرين الأول، وقوع اشتباكات في منطقة تمبكتو وسط البلاد، أسقطت عددا من الضحايا من المسلحين وجنود الجيش.

باماكو – سبوتنيك. وأوضح الجيش المالي أنه قُتل 4 مسلحين وجندي في الجيش المالي، بسبب الاشتباكات الواقعة في تمبكتو.

ولقي 4 مسلحين وجندي بالجيش المالي مقتلهم وأصيب 3 آخرون إثر اندلاع اشتباكات، صباح اليوم، في منطقة "تمبكتو" وسط البلاد.

قال بيان للجيش المالي: "لقي 4 مسلحين وجندي واحد مقتلهم وأصيب 3 آخرون إثر نشوب اشتباكات صباحا في منطقة "تمبكتو" وسط البلاد".

وأضاف البيان أن قوات الجيش استولت على أسلحة مختلفة خلال تلك المواجهات.

وتكافح مالي إحدى أفقر دول العالم للحد من التمرد الجهادي الذي ظهر للمرة الأولى في شمال البلاد في 2012 لكنه امتد منذ ذلك الحين إلى الوسط، مما أسفر عن مقتل آلاف الجنود والمدنيين.

وشهد البلد المهم لاستقرار منطقة الساحل انقلابين خلال 9 أشهر، كان ثانيهما على يد الكولونيل أسيمي غويتا ومجموعته من العسكريين.

وأعلنت المحكمة الدستورية إثر ذلك تعيين الضابط البالغ من العمر 37 عاما رئيسا انتقاليا.