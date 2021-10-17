ألمانيا الوجهة الرئيسية للمهاجرين في أوروبا للعام التاسع على التوالي

ظلت ألمانيا الوجهة الأوروبية الأكثر شعبية للمهاجرين، على مدار السنوات التسع الماضية، حيث سجلت البلاد أكثر من 100 ألف طلب لجوء سنويا.

موسكو- سبوتنيك. وقالت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" إن مكتب الهجرة الفيدرالي تلقى 100 ألف و278 طلبا من طالبي اللجوء لأول مرة، اعتبارا من أواخر سبتمبر/ أيلول.

وجاءت فرنسا في مرتبة متأخرة للغاية حيث تم تقديم 54 ألف و105 طلبات لجوء بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر من هذا العام، تليها إسبانيا بـ41 ألف و799 طلبا، وإيطاليا بـ37 ألف و492 طلبا، والنمسا بـ22 ألف و928 طلبا.

وزاد تدفق المهاجرين من بيلاروسيا من الضغط في الأشهر الأخيرة، وقالت الشرطة الفيدرالية للصحيفة إن 4900 شخص حاولوا العبور بشكل غير قانوني من بولندا منذ أغسطس/ آب.

معظم القادمين إلى ألمانيا من بيلاروسيا هم من السوريين والعراقيين ومؤخرا باكستانيون ومصريون وأردنيون. لا تستطيع ألمانيا تعزيز الأمن على الحدود البولندية لأن أي قيود من شأنها أن تنتهك قواعد حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي.

في العاشر من هذا الشهر، قالت وزارة الداخلية البريطانية إنها أنقذت أو اعترضت أكثر من 1000 مهاجر حاولوا عبور القنال الإنجليزي خلال يومين فقط.

وذكرت وكالة الأنباء المحلية البريطانية "بي إيه"، إن أكثر من 17 ألف مهاجر عبروا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة منذ بداية عام 2021، وهو رقم يفوق ضعفي الرقم المسجل في عام 2020 بأكمله.

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