وزراء خارجية أوروبا يجتمعون في لوكسمبورغ لبحث العلاقات مع دول الخليج

يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المقرر، اليوم الاثنين، في لوكسمبورغ مناقشة العلاقات مع دول الخليج، وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي ودول الشراكة الشرقية.

بروكسل - سبوتنيك. وجاء في جدول أعمال الاجتماع المقرر اليوم أنه "بعد الزيارة الأخيرة لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية، يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مناقشة نهج الاتحاد تجاه منطقة الخليج".

ومن المقرر أن يبحث الوزراء كيفية استمرار التعاون الاقتصادي مع تلك الدول، كما سيناقشون أيضا العلاقات مع دول الشراكة الشرقية، لا سيما سبل التقارب في المجالات الاقتصادية والسياسية.

علاوة على ذلك، يخطط الوزراء الأوروبيون لمناقشة الوضع الإنساني في إثيوبيا، وكذلك الأوضاع في أفغانستان وتونس ونيكاراغوا ودول البلقان الغربية.

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أجرى جولة خليجية تشمل قطر والإمارات والسعودية في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتقى خلالها عددا من المسؤولين بمنطقة الخليج.

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