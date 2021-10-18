خبير إيراني لا يتوقع عودة قريبة للمفاوضات حول الاتفاق النووي

قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، محمد المذحجي، إنه "لا يتوقع عودة قريبة للمحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران، لأن مسار هذه المفاوضات متعثر منذ تولي إدارة بايدن".

وأوضح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "واشنطن تقوم بالتفاوض من أجل التفاوض، ما أدخل المفاوضات في طريق مغلق، مؤكدا أنه حتى لو تم استئناف المفاوضات فلن تكون كافية للتوافق بين هذه الأطراف المتصادمة".

وأرجع سبب ذلك إلى "التقارب الإيراني من الصين، ما يعني العداء للمشروع الأمريكي المتجه إلى لجم الصين"، مشيرا إلى أن "المشكلة الآن لم تعد الملف النووي بمفرده فهناك الكثير على الطاولة".

وقال المذحجي إن

"الموقف الإيراني من المفاوضات يأتي بعد رفض واشنطن الموافقة على إلغاء أي عقوبات قبل التوصل لأي اتفاق، وسط رفض الإدارة الأمريكية حتى إلغاء المراسيم الرئاسية التي وقعها ترامب ضد إيران، وهي ليست قوانين رسمية.

وكان نائب في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، أكد أن وزير خارجية البلاد، حسين أمير عبد اللهيان، أبدى للمشرعين التزام طهران بسياسة "الخطوة مقابل الخطوة" في المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

ونقل النائب حجة الإسلام علي رضا ميرسليمي، في تصريح لوكالة "فارس" شبه الرسمية، عن وزير الخارجية، تأكيده أنه يتعين على الولايات المتحدة إثبات حسن نواياها وصدقيتها و"القيام بمبادرة جادة قبل التفاوض".

وشدد عبد اللهيان بحسب النائب، على أن طهران تعتزم مواصلة الحوار بشأن القضايا التي حصلت منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

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