فايزر: فعالية لقاح "كوفيد" بين الأطفال من عمر 5 سنوات تجاوزت 90%

قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر"، اليوم الجمعة، إن لقاحها لمرض "كوفيد 19" فعال بنسبة تزيد على 90% في الوقاية من الأعراض لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

نُشرت البيانات الجديدة على الموقع الإلكتروني لإدارة الغذاء والدواء، والتي دعت لجنة استشارية من الخبراء المستقلين للاجتماع، يوم الثلاثاء، لتقرير ما إذا كانت ستسمح باللقاح في هذه الفئة العمرية.

اعتمد التحليل على نحو 2250 مشاركا في التجربة، مع استمرار جمع البيانات حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول، وحدثت معظم الحالات الإيجابية عندما كان متغير "دلتا" شديد العدوى هو السائد في الولايات المتحدة والعالم، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقالت وثيقة للشركة: "فعالية اللقاح ضد أعراض المرض المؤكدة معمليا والتي تحدث بعد 7 أيام على الأقل من الجرعة الثانية في المشاركين الذين يمكن تقييمهم دون دليل على الإصابة السابقة من فيروس كورونا، كانت 90.7%".

لم تظهر بين المشاركين حالات "كوفيد 19" شديدة ولا حالات من متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة لدى الأطفال، وهي حالة نادرة ولكنها خطيرة بعد الإصابة بالفيروس، وأيضا لم تكن هناك حالات من التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور.

ولكن لا يوجد عدد كاف من المتطوعين في الدراسة ليكونوا قادرين على اكتشاف الآثار الجانبية النادرة للغاية، ويُعتقد أن المراهقين الذكور هم فئة عالية الخطورة.

هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها شركة "فايزر" تقديرا لفعالية لقاحها حول الأطفال الأصغر سنا. في بيان صحفي سابق، قالت إن الحقنة أنتجت استجابة مناعية قوية.

جرى الاختبار على الأطفال باستخدام جرعة 10 ميكروغرام من اللقاح، فيما تلقت الفئات العمرية الأكبر 30 ميكروغراما.