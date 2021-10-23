مقتل 5 طلاب وإصابة 6 آخرين في انفجار لغم أرضي جنوبي السنغال

قُتل 5 طلاب وأصيب 6 آخرون، بانفجار لغم أرضي مضاد للدروع، في قرية كانديديو، في إقليم بينيونا، جنوبي السنغال.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء السنغالية، ظهر اليوم السبت، أن انفجارا وقع أمس، الجمعة في قرية كانديديو، جنوبي السنغال، خلف 5 طلاب قتلى، وإصابة 6 آخرين.

ونقلت الوكالة عن شخص من أسرة أحد الضحايا أن أربعة قتلى هم من تلاميذ مرحلة الثانوية، والآخر، هو طالب في جامعة شيخ أنتا ديوب دكار.

وأوضح المصدر أيضا أن 5 من المصابين هم تلاميذ بالمرحلة الثانوية أيضا، ومصاب وحيد طالب بالجامعة نفسها.

ووفقا للوكالة، فإن الضحايا الـ 11 كانوا على متن عربة، وعائدين من صلاة الجمعة في مسجد كانديديو، حينما وقع الانفجار.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية، بواسطة قوات الجيش، بحسب مصدر صحي للوكالة.

وفي آذار/مارس الماضي، قتل 5 متظاهرين خلال اشتباكات مع الشرطة في العاصمة السنغالية، دكار، احتجاجا على اعتقال زعيم المعارضة، عثمان سونكو.

وقال شهود هيان لوكالة "سبوتنيك"، حينها: "الاحتجاجات تجددت في السنغال، وهناك أنباء عن سقوط 5 قتلى في صفوف المتظاهرين جراء اشتباكات مع الشرطة".