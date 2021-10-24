رئيس الوزراء الإسرائيلي: وجدنا لدى بوتين أذنا مصغية لاحتياجاتنا الأمنية فيما يتعلق بسوريا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت إن روسيا أبدت اهتماما باحتياجاتها الأمنية فيما يتعلق بالوضع في سوريا.

القدس - سبوتنيك. وقال بينيت في جلسة للحكومة اليوم الأحد عقب لقائه في روسيا مع الرئيس فلاديمير بوتين ، "كان اللقاء مع الرئيس بوتين جيدا جدا ومتعمقًا جدًا. بحثنا الأوضاع في سوريا بطبيعة الحال، علما بأن الروس هم جيراننا من جهة الشمال إلى حد ما، فمن المهم أن ندير الأوضاع الحساسة والمعقدة الموجودة هناك بسلاسة وبدون أي خلل".

وتابع بينيت: "لقد توصلنا إلى اتفاقات جيدة ومستقرة، ووجدت لدى الرئيس بوتين أذنًا مصغية بشأن احتياجات إسرائيل الأمنية. كما وبحثنا أيضًا البرنامج النووي الإيراني، الذي تثير المرحلة المتقدمة التي بلغها قلق الجميع".

وكان ضابط إسرائيلي قد ذكر في مؤتمر صحافي الشهر الجاري أن التعاون مع روسيا في سوريا يتيح حل المشاكل بشكل فعال، قائلا في هذا الصدد، "يستمر التعاون العسكري مع روسيا بشأن سوريا، وهو يتيح لنا بشكل فعال حل العديد من المشاكل. لا توجد تغييرات هنا في السنوات الأخيرة".

وأعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الشهر الماضي، عن إدانة بلاده للقصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية، قائلا إنها "تقوض جهود استقرار الوضع في سوريا والمنطقة ككل".

وقال نيبينزيا إنه خلال آب/أغسطس الماضي وحده، تم تسجيل أكثر من 760 هجوماً على مواقع للقوات الحكومية، مما أسفر عن إصابة عشرات الجنود السوريين.

وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، الشهر الماضي، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.