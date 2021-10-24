إسرائيل... تخصيص 10 مليارات شيكل لمواجهة موجات كورونا المستقبلية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن حكومته بصدد تخصيص 10 مليارات شيكل (3.11 مليارات دولار)، لمواجهة الموجات المستقبلية من فيروس كورونا.

وقال بينيت خلال اجتماع حكومته إن هذا المبلغ سيكون بمثابة "شبكة أمان اقتصادية وطبية" لموجات كورونا المستقبلية، على ما أفادت قناة "كان" الرسمية.

وأضاف: "اتفقت مع وزير المالية أفيغدور ليبرمان على مخطط لتوسيع إطار الميزانية في عام 2022، كجزء من استخلاص الدروس من الموجات السابقة".

وتابع: "نخرج من موجة دلتا هذه الأيام. انخفضنا من مستوى 300 مريض في حالة حرجة هذا الصباح. على النقيض من ذلك، في أوروبا وفي العديد من بلدان العالم، ترتفع الأرقام ارتفاعا هائلا مع قدوم الشتاء، سواء في حالات الإصابة بالأمراض أو في الوفيات للأسف. لدينا خبرة يمكن أن تكون حاسمة للعديد من البلدان".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 324 إصابة جديدة بكورونا من بين نحو 33 ألفا و500 شخص أجروا الاختبارات، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وصنفت حالات 307 من المصابين حاليا في إسرائيل في حالة حرجة، من بينهم 157 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

תמונת מצב 👇

3,896,785 מתחסנים מנה שלישית.

5,712,912 מתחסנים מנה שנייה.

6,217,352 מתחסנים מנה ראשונה.

324 מאומתים חדשים אתמול (23.10).

33,557 נבדקים לגילוי הנגיף אתמול (23.10).

היום, 24.10 נכון לשעה זו:

307 חולים שמצבם מוגדר קשה.

157 מונשמים.

8,046 נפטרים במצטבר מפרוץ המגפה. pic.twitter.com/S2bVq9Un9D — משרד הבריאות (@IsraelMOH) October 24, 2021

فيما بلغ إجمالي الوفيات في إسرائيل منذ تفشي فيروس كورونا أوائل العام الماضي 8 آلاف و46 حالة وفاة.

وتلقى 3 ملايين و896 إسرائيلي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، و5 ملايين و712 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى الجرعة الأولى 6 ملايين و217 إسرائيليا من إجمالي عدد السكان البالغ 9 ملايين و327 ألف نسمة.

للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك