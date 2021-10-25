بعد إلغاء الحظر المفروض على تبرع المثليين بالدم... وزير إسرائيلي يتقدم الصفوف... صورة

تقدم وزير إسرائيلي الصفوف للتبرع بالدم بعد إلغاء حظر دام لسنوات على إقدام المثليين على هذه الخطوة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن وزير الصحة نيتسان هوروفيتس (ميرتس)، كان من أوائل من تبرعوا بدمهم، اليوم الاثنين، بعد رفع الحظر المفروض على تبرع المثليين.

ونقلت عن هوروفيتس قوله: "لقد جئت لأظهر أن دمي متساو تماما مع أي إنسان آخر".

وأضاف: "توجهي الجنسي وحياتي الشخصية لا علاقة لها بهذا الأمر، ويمكنني التبرع بالدم مثل أي شخص آخر في إسرائيل".

وتابع وزير الصحة الإسرائيلي: "التمييز والإذلال من الماضي وهذا التمييز يجب أن ينتهي... لكل إنسان حق متساو، وفي هذه الحالة له الحق في إنقاذ حياة الآخرين".

وقال هوروفيتس في تغريدة بحسابه على تويتر: "لأول مرة، بعد أن رفعنا أخيرا الحظر المفروض على تبرع المثليين بالدم، جئت للتبرع بنفسي. لقد ملأت استبيان نجمة داود الحمراء (هيئة الإسعاف الإسرائيلية)، والذي أزلنا منه أي إشارة إلى الجنس أو التوجه الجنسي، وسار كل شيء بسلاسة، وهذا يعني أن التمييز والإذلال قد انتهى. دماؤنا متساوية. اذهبوا وتبرعوا".

בפעם הראשונה!

אחרי שסוף סוף ביטלנו את האיסור על תרומת דם מהומואים, באתי לתרום בעצמי. מילאתי את השאלון במד״א, שהסרנו ממנו כל התייחסות למין או נטיה מינית, והכל הלך חלק.

זהו, האפליה וההשפלה נגמרו. הדם שלנו שווה. לכו לתרום! @mda_israel pic.twitter.com/L0Y4P1sjHB — Nitzan Horowitz نيتسان هوروفيتس ניצן הורוביץ (@NitzanHorowitz) October 25, 2021

وفي يونيو/حزيران الماضي، وبعد أيام من إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، تعهد هوروفيتس خلال مشاركته في مسيرة للمثليين بمدينة حيفا (شمال) بتعزيز الحقوق المتساوية للمثليين في الحكومة الجديدة.

ووقتها قال هوروفيتس على ما نقلت صحيفة "معاريف": "لن أتخلى أبدا عن تعزيز حقوق جماعتي، سنحقق إنجازات في الحكومة الجديدة".

وأضاف الوزير: "اليوم أصبح للمجتمع المثلي أخيرا صوت حقيقي في الحكومة الإسرائيلية... أنا فخور لكوني رئيس حزب، وزير صحة، عضوا في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)- مثلي الجنس".

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