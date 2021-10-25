الاتحاد الأوروبي: الدول المعنية لم تتلق إشعارات رسمية بإعلان سفرائها "أشخاصا غير مرغوب بهم" في تركيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أندريا ساس، في إفادة صحفية في برلين، إن ألمانيا لم تتلق عبر القنوات الدبلوماسية إخطارًا بإعلان سفيرها لدى تركيا شخصًا غير مرغوب فيه.

وأضافت ساس: "لقد سمعنا بالطبع بالتقارير الإعلامية حول تصريحات الرئيس أردوغان، ولم نتلق حتى الآن أي استدعاء مناسب أو إخطارات مماثلة عبر القنوات الدبلوماسية".

ودعت سفارات 10 دول بينها ألمانيا، السلطات التركية في وقت سابق إلى الإفراج عن رجل الأعمال التركي الناشط بمجال حقوق الإنسان عثمان كافالا.

وأكدت الخارجية التركية بعد ذلك دعوة سفراء هذه الدول، وتم تذكيرهم بضرورة احترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أصدر تعليماته لوزارة الخارجية التركية بإعلان سفراء 10 دول، كأشخاص غير مرغوب بهم.

كما قال بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي أحيط علما بقرار تركيا إعلان عشرة سفراء أشخاص غير مرغوب فيهم بالبلاد، لكن الدول المعنية لم تتلق بعد إخطارات رسمية.

وأضاف ستانو: "لقد لاحظنا التطور ونتابعه عن كثب بعد بيان أردوغان الأخير. لم تتلق الدول إخطارات بعد، لذا سأمتنع عن أي تعليقات أخرى في الوقت الحالي".