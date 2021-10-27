ضرب من التبجح الكاذب: طائرة "بيرقدار" تقضي على مدفع هاوتزر... فيديو

أعلنت أبواق الدعاية الأوكرانية نجاح قوات نظام الحكم في أوكرانيا بتدمير مدفع هاوتزر تابع للمدافعين عن جمهوريتين شعبيتين مناوئتين لنظام الحكم الأوكراني في شرق البلاد بإحدى مسيرات "بيرقدار" التي حصلت قوات نظام الحكم الأوكراني عليها من تركيا.

وظهر على موقع "فيسبوك" ما يجب أن يدعم ادعاءات الاستخدام الناجح لطائرة "بيرقدار" ضد "الانفصاليين" في جنوب شرق أوكرانيا، حيث يُظهر الفيديو المنشور هناك لحظة تدمير المدفع وهروب شخصين من مكان الانفجار الذي يدمر المدفع.

إلا أن الفيديو يخلو من دليل على أن الهجوم استهدف مدفعية المدافعين عن جمهورية دونيتسك الشعبية أو جمهورية لوغانسك، لذا لا يمكن استبعاد احتمال حدوث ما يُظهره الفيديو في منطقة أخرى بعيدة عن أوكرانيا مثل قره باغ.