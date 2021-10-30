وزير إسرائيلي سابق ينادي بالهجوم على إيران

طالب عضو كنيست إسرائيلي بالهجوم على إيران عسكريا في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم السبت، عن عضو الكنيست الإسرائيلي الحالي عن حزب الليكود المعارض، تساحي هنغابي، مطالبة بلاده بالهجوم على إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني مع نهاية العام الحالي.

ח"כ צחי הנגבי: אם לא יושג הסכם עד סוף השנה - ישראל צריכה לתקוף באיראן pic.twitter.com/fIqizQH4b4 — ynet עדכוני (@ynetalerts) October 30, 2021

ويشار إلى أن تساحي هنغابي هو سياسي مخضرم وخبير أمني إسرائيلي بارز، شغل أكثر من منصب وزاري خلال حكومات بنيامين نتنياهو السابقة، من بينها وزير الاستيطان والتعاون الإقليمي، كما أنه أحد المقربين من نتنياهو.

ونادى هنغابي بشن هجوم على إيران من أجل وقف برنامجها النووي، موضحا أن إيران تشكل تهديدا وجوديا على بلاده، وبأن حزبه المعارض "الليكود" سيدعم حكومة نفتالي بينيت إذا اتخذت قرارا بمهاجمة إيران.

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