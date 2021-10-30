طالبان: القبض على شخصين زعما الانتساب للحركة وقتلا 3 أشخاص في حفل زفاف

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد، اليوم السبت، أنه تم إلقاء القبض على شخصين وتجري ملاحقة ثالث زعموا الانتساب للحركة وقاموا بقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في حفل زفاف بإقليم ننغرهار شرقي أفغانستان.

وقال مجاهد، عبر تويتر: "الليلة الماضية، استخدم ثلاثة أشخاص اسم طالبان في حفل زفاف بقرية شمشبور مار غوندي بإقليم ننغرهار وطالبوا بإيقاف الموسيقى"، مضيفا "وقتلوا ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر في الواقعة".

وأكد مجاهد أنه "تم القبض على اثنين من المشتبه بهم على صلة بالحادث وهرب واحد وتجري ملاحقته"، مضيفا أنه "ستتم محاكمة مرتكبي الحادث، الذين استخدموا اسم الإمارة الإسلامية لتنفيذ نزاعات شخصية، وفق الشريعة الإسلامية".

وأفادت مصادر محلية أفغانية، لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم بمقتل شخصين خلال عملية مداهمة لحركة "طالبان" لحفل زفاف شرقي البلاد، وذلك بسبب عزف الموسيقى.