أوغلو: على الطرف الأوكراني التوقف عن استخدام مصطلح الأسلحة التركية في بياناته

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن الأسلحة التي حصلت عليها أوكرانيا من تركيا باتت تخص كييف فقط، مشيرا إلى أنه ينبغي على الطرف الأوكراني التوقف عن استخدام مصطلح الأسلحة التركية في بياناته.

وجاءت تصريحات أوغلو خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في روما حيث قال: "عندما تحصل دولة ما على أي أسلحة دفاعية منا أو من أي دولة أخرى، فإنها تتوقف عن كونها تركية أو روسية أو أوكرانية، أي بمجرد أن تشتري أسلحة منا لم تعد تركية بالرغم من أنها تم إنتاجها في تركيا، لكن بعد أن قامت كييف بشرائها فهي باتت أوكرانية".

واعتبر أوغلو أن على كييف التوقف من استخدام مصطلح "أسلحة تركية" في بياناتها لأنها باتت أوكرانية ويديرها ضباط من الجيش الأوكراني.

وأضاف أوغلو قائلا: "لا يوجد شيء يمكن لوم تركيا عليه في هذا الوضع في حربنا ضد الإرهاب في بلدان مختلفة، واجهنا أسلحة مختلفة منتجة في بلدان مختلفة، بما في ذلك روسيا، لكننا لم نلوم روسيا أبدا على ذلك، وبالتالي يجب على أوكرانيا أيضًا التوقف عن استخدام اسم أسلحة تركية".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن كييف اشترت طائرات دون طيار من تركيا "لاحتواء" روسيا، وحماية أراضيها.