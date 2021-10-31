أردوغان: أعربت لبايدن عن أسفي لدعم الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية شمالي سوريا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أنه أعرب لنظيره الأمريكي، جو بايدن، عن أسفه حيال دعم الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية في شمالي سوريا.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإيطالية روما: "أعربت لبايدن عن أسفي لدعم الولايات المتحدة الأمريكية المنظمات الإرهابية شمالي سوريا".

وأشار أردوغان إلى اعتقاده بأن الوضع في شمال سوريا لن يستمر على ما هو عليه.

ونوه أردوغان إلى أنه لمس موقفا إيجابيا، لدى نظيره الأمريكي، جو بايدن، بشأن تزويد تركيا بمقاتلات إف-16 الأمريكية.

وأضاف الرئيس التركي: "وزارتي الدفاع التركية والأمريكية تواصلان المباحثات بشأن مقاتلات إف-16".

من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائهما في روما على هامش قمة مجموعة العشرين، عن مخاوف واشنطن حيال امتلاك أنقرة منظومة "إس-400" الصاروخية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية الشراكة الدفاعية بين البلدين، وأهمية تركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويأتي اللقاء بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس التركي، سفراء 10 دول أجنبية لدى تركيا، بينهم السفير الأمريكي أشخاصا غير مرغوب فيهم بعد دعوتهم للإفراج عن الناشط التركي عثمان كافالا.