عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 5 ملايين

تجاوز العدد الإجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا "كوفيد -19"، في جميع أنحاء العالم، 5 ملايين.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيان أصدرته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، أنه "اعتبارا من الساعة 11:21 بتوقيت موسكو، بلغ عدد الوفيات جراء "كوفيد–19"، في العالم 5 ملايين و425 حالة. أما عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، فقد فاق الـ 246.7 مليونا".

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى، من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، والذي تجاوز 745 ألفا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعتقد أن روسيا والاتحاد الأوروبي يسيران بشكل جيد على طريق الاعتراف المتبادل باللقاحات، ويأملان في تحقيق نتيجة إيجابية في المستقبل المنظور.

وأوضح بيسكوف للصحفيين: "هذه عملية صعبة ولكن هنا نحقق تقدما جيدا ونأمل أن تكون هناك نتائج إيجابية في المستقبل المنظور أيضا لكن في إطار الاعتراف المتبادل".

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في وقت سابق، أنه تمت إزالة العقبات أمام الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد من قبل منظمة الصحة العالمية، وبقيت فقط الأعمال الإدارية.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين أواخر عام 2019، وباء عالميا.