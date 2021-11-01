التأجيل الثاني.. ناسا ترجئ إطلاق مهمة سبيس إكس لسبب صحي

أرجأت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الاثنين، إطلاق صاروخ تابع لشركة سبيس إكس وعلى متنه أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية لمدة ثلاثة أيام.

ويعتبر هذا هو التأجيل الثاني لمهمة سبيس إكس، في غضون أسبوع واحد.

وعزت ناسا التأجيل إلى عارض صحي ألمَ بأحد أفراد الطاقم الأربعة.

وقالت ناسا إن الإطلاق كان مقررا في الأساس أمس الأحد 31 أكتوبر/تشرين الأول قبل إرجائه إلى الأربعاء، بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، ليتأجل مجددا إلى السبت المقبل عند الساعة 11:36 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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