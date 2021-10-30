"ناسا" و"سبيس إكس" يؤجلان إطلاق رحلة فضائية في عيد "الهالوين" بسبب الظروف الجوية

أعلنت شركة "سبيس إكس" ووكالة "ناسا" الأمريكية للفضاء، اليوم السبت، عن تأجيل إطلاقهما لطاقم رابع من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، غدا الأحد، بالتزامن مع عيد "الهالوين".

وتم تأجيل الرحلة الفضائية بسبب عاصفة كبيرة في المحيط الأطلسي ستضرب الساحل الشرقي بالرياح القوية والأمواج العاتية.

وقالت "ناسا" و"سبيس إكس" في بيان لهما إنهما قررا تأجيل إطلاق الرحلة إلى يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

Launch Update ➡️ @NASA's @SpaceX #Crew3 mission is now targeted for Wednesday, Nov. 3 at 1:10am ET due to a large storm system elevating winds and waves in the Atlantic Ocean along the Crew Dragon flight path for the Oct. 31 launch attempt. Learn more: https://t.co/WdCdLAKnd4 pic.twitter.com/Z2u0nFRmC6 — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) October 30, 2021

وكان من المقرر خلال رحلة الغد الأحد، إرسال صاروخ يسمى "إندورانس ستريك" فوق سماء فلوريدا في عيد "الهالوين".

وتقوم شركة الصواريخ "سبيس إكس"، التي يملكها رجل الأعمال والملياردير البريطاني، إيلون ماسك، بنقل رواد فضاء وكالة "ناسا" من وإلى محطة الفضاء الدولية في نوبات مدتها 6 أشهر، وتضم طقم الرحلات رواد فضاء من وكالات الفضاء في أوروبا واليابان.

وفي حال انطلاق الرحلة يوم الأربعاء المقبل كما هو مخطط لها، فإن صاروخ "إندورانس" سينطلق من مركز كينيدي للفضاء التابع لـ"ناسا"، وسيقضي رواد الفضاء 24 ساعة في الاستمتاع بالمناظر والاستعداد للوصول، حيث تصطف سفينة الفضاء مع محطة الفضاء الدولية.

وتشمل المهمة الفضائية التي ستنطلق الأربعاء المقبل، وتحمل اسم "كرو-3"، رواد فضاء "ناسا": توم مارشبورن، وراجا شاري، وكايلا بارون، بالإضافة إلى رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية، ماتياس مورير.

ويهدف عيد "الهالوين" أو عيد الهلع إلى بث الرعب في الأرواح الشريرة التي تظهر بعد نهاية فصل الصيف، وهو احتفالية سنوية تقام في ليلة 31 أكتوبر بالعديد من دول العالم.