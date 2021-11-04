مصدر لـ "سبوتنيك": العثور على 4 جثث لعاملات في مجال حقوق المرأة بأفغانستان

أكد مصدر حكومي سابق، العثور على 4 جثث لفتيات يعملن في مجال حقوق الإنسان في إحدى الولايات الأفغانية.

كابول- سبوتنيك. وفي تصريحات خاصة، قال المصدر، اليوم الخميس: "تم العثور على جثث أربع نساء من العاملات في مجال حقوق المرأة في بلدة خالد بن الوليد في مزار الشريف أمس الأربعاء".

وأوضح أن "النساء اللائي عُثر على جثثهن قُتلن بالرصاص، وجميعهن منخرطات في النشطاء المدنيين وحقوق المرأة في أفغانستان".

وأكد المصدر اسم إحدى هؤلاء الفتيات، قائلا إنها "فيروزان آسفي العاملة في مجال حقوق المرأة".

من جهته، قال أحد أقارب فيروزان لـ "سبوتنيك"، إن زوجها هرب إلى إيران بعد أن سيطرت حركة طالبان على السلطة، لافتا إلى أن "فيروزان بقيت في مدينة مزار الشريف مع أصدقائها الآخرين الذين فقدوا لمدة يومين ومن ثم تم العثورعلى جثتهن في بلدة خالد بن الوليد".

يشار إلى أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) كانت قد سيطرت على العاصمة الأفغانية كابول منتصف أغسطس/ آب الماضي، بعد صراع دام سنوات مع القوات الحكومية والأمريكية.

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