أردوغان خلال افتتاحه سد إليسو: حماية مواردنا المائية ليست خيارا بل ضرورة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن حماية الموارد المائية لبلاده لم تعد خيارا "بل ضرورة".

جاء ذلك خلال افتتاحه سد إليسو بولاية ماردين، جنوب شرق تركيا والمقام على نهر دجلة، ويعد ثاني أكبر سدود البلاد، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وقال الرئيس التركي إن: "حماية مواردنا المائية قبل أن تصل حد النضوب واستخدامها بكفاءة وإدارتها بشكل صحيح لم تعد خيارا بل ضرورة".

وأضاف أن حكومته تمكنت من بناء السد رغم العوائق التي واجهتها بما في ذلك التمويل، وهجمات منظمة "حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا، إلى جانب "حملات التضليل والتشويه"، وفق قوله.

وأوضح أردوغان أن سد إليسو ومحطة الطاقة الكهرومائية هناك يعتبران الأكبر من نوعهما على نهر دجلة، مشيرا إلى أن السد الجديد هو ثاني أكبر سد أقامته تركيا من حيث الحجم، بعد سد أتاتورك المقام على نهر الفرات.

وتصل سعة التخزين لسد إليسو الذي بدأت تركيا في عملية الملء الخاصة به قبل عامين 11 مليار متر مكعب، بينما تصل القوة المركبة فيه 1200 ميغاوات، وفق الرئيس التركي، الذي شدد على أهمية المشروع لاسيما "مع ازدياد خطر القحط والجفاف في تركيا، والعالم أجمع".

يشار إلى أن الحكومة التركية قررت إنشاء السد المذكور في عام 1997 من أجل توليد الكهرباء للمنطقة، بينما يثير قلق السلطات في العراق المجاور الذي يخشى من تأثيره على إمدادات المياه لنهر دجلة.