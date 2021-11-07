إسرائيل تعتزم شراء عقار "فايزر" لعلاج كورونا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم شراء دواء جديد لمعالجة فيروس كورونا.

ونشر بينيت على صفحته الرسمية على حساب رئيس الوزراء على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، تغريدة جديدة له، زَّف من خلالها بشرى سارة لمواطنيه، تتمثل في إيجاد دواء لمعالجة الفيروس، بعدما أوعز إلى الجهاز الصحي الإسرائيلي بدراسة موضوع الدواء الجديد، والنظر في مكانية شرائه لصالح بلاده.

تُعدّ دولة إسرائيل إحدى الدول التي تدير جائحة كورونا على أفضل نحو مقارنةً مع غيرها من دول العالم.



قد نزف بشرى سارة تتمثل في إيجاد دواء لمعالجة كورونا. وقد أوعزت إلى الجهاز الصحي بدراسة موضوع الدواء الجديد بتمعن، والنظر في امكانية شرائه لصالح دولة إسرائيل. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) November 7, 2021

من جانبه، أعرب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان أش، عن أمله في التوصل لاتفاق، خلال الأيام المقبلة، يقضي بشراء عقار شركة "فايزر" المعالج لكورونا.

מנכ"ל משרד הבריאות @nachmanash מודיע כי ישראל טרם יצרה קשר עם פייזר לגבי התרופה לטיפול בקורונה: "נעשה את זה בימים הקרובים, אנחנו רוצים לברר עוד פרטים על נתוני ההצלחה של התרופה. צריך ללמודעל נתוני ההצלחה, תופעות הלוואי וכמובן העלויות". @golanyochpaz @AnatDavidov — 103FM (@radio103fm) November 7, 2021

ونقلت الإذاعة العبرية عن نحمان أش، صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل تعتزم الاتصال بشركة "فايزر" من أجل شراء دواء لفيروس كورونا، وإن كانت إسرائيل في حاجة إلى التعرف أكثر على بيانات نجاح العقار أو الدواء الجديد، وكذلك معرفة الآثار الجانبية والمقابل المادي للشراء.

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