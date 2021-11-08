صحيفة: الجيش الإسرائيلي يخطط لشراء عدد كبير من الذخائر الدقيقة مع استعداده للهجمات

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مصادرها أن الجيش الإسرائيلي يُخطط مع إقرار الميزانية للاستحواذ على عدد ذخائر دقيقة التوجيه أكثر من أي وقت مضى بحلول عام 2024.

وأوضحت الصحيفة أن عدد الذخائر التي سيشتريها الجيش الإسرائيلي من الولايات المتحدة سيكون أكبر بكثير من تلك التي يحتفظ بها، بسبب ارتفاع مستوى التهديدات وزيادة أهداف الجيش.

وتستخدم الذخائر الدقيقة التوجيه في ضرب أهداف استراتيجية في بيئة مدنية مزدحمة مع وقوع عدد قليل نسبيا من الضحايا المدنيين.

وكانت إسرائيل اشترت عشرات الآلاف من الذخائر الدقيقة التوجيه من الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، واستخدمتها في ضرب أهداف دقيقة في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

وأضافت الصحيفة أن هذا العدد سيزداد بحلول عام 2030، لافتةً إلى أن الجيش الإسرائيلي انشغل على مدار العامين الماضيين بزيادة أهدافه في قطاع غزة، ولبنان، وسوريا، وإيران، وقالت إنه يتوقع اندلاع جولات عنف في أي لحظة.

وكانت قناة "i24news" الإسرائيلية قالت إن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تدربت خلال الأسبوع الماضي، على سيناريو هجوم صاروخي تشنه إيران و"حزب الله".

أفادت القناة بأن تدريب الجبهة الداخلية الضخم الذي أجري أخيرا في إسرائيل، بمشاركة سلطات الطوارئ الوطنية، كان يحاكي سيناريو هجوم صاروخي مشترك من إيران و"حزب الله" بعشرات الآلاف من الصواريخ.

وقال الضابط المسؤول عن التدريب في القيادة الشمالية، الكولونيل يانيف فريدمان: "الجبهة يجب أن تكون جاهزة وأيضا نحن، في حال حدث أي شيء، يجب أن نكون جاهزين، مواطنين وجيشا".

وبالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في الأسلحة الدقيقة التي يُخطط الجيش الإسرائيلي لشرائها، سيُخصص نحو 5 مليارات شيكل من الميزانية لما تسميه إسرائيل "تهديدات الدائرة الثالثة"، التي تُشير عادةً لإيران.

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