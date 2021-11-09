رئيس وزراء بولندا: لن نخاف... أمن الاتحاد الأوروبي أصبح على المحك

اعتبر رئيس وزراء بولندا، ماتيوز مورافيكي، اليوم الثلاثاء، أن أمن واستقرار الاتحاد الأوروبي بات على "المحك"، مشيرا إلى أن الاتحاد أصبح مهددا بسبب أزمة المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا.

وقال مورافيكي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "إن إغلاق الحدود البولندية من مصلحتنا الوطنية، ولكن اليوم أمن واستقرار الاتحاد الأوروبي بالكامل أصبحا على المحك".

Sealing the polish border is our national interest. But today the stability and security of the entire EU is at stake. This hybrid attack of Lukashenko’s regime is aimed at all of us. We will not be intimidated and will defend peace in Europe with our partners from NATO and EU. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) November 9, 2021

​واعتبر مورافيكي أن "الهجوم الهجين" من جانب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يستهدف أوروبا بالكامل، مضيفا "لن نخاف وسندافع عن السلام في أوروبا مع شركائنا في الناتو والاتحاد الأوروبي".

وفي الآونة الأخيرة، أفادت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا بأن هناك زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين على الحدود مع بيلاروسيا، متهمة مينسك بخلق أزمة هجرة.

ونظراً للوضع القائم، قرر رئيس بولندا فرض حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا، والاستعانة بالجيش والشرطة، لمساعدة سلطات الحدود.

وأفاد حرس الحدود البولندي أنه في أيلول/ سبتمبر الماضي، تم تسجيل 7535 محاولة لعبور الحدود مع بيلاروسيا بشكل غير شرعي، في حين كان هذا العدد قد بلغ في عام 2020 بكامله، 120 محاولة فقط.

وأشار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، إلى أن مينسك لن تصد بعد الآن، تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي، بسبب العقوبات الغربية، وعدم توفر الأموال والإمكانيات.

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