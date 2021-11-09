إعلام: خطة إسرائيلية لتسريع هجرة 5 آلاف يهودي من إثيوبيا

تعمل الحكومة الإسرائيلية على خطة لتسريع استقدام آلاف اليهود الإثيوبيين، في ظل تفاقم الأوضاع في البلد الأفريقي.

وقال باراك رافيد الصحفي الإسرائيلي، إن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد اتفقت مع وزيرة الهجرة والاندماج بنينا تامانو شطا على تسريع هجرة 5 آلاف يهودي إثيوبي ينتظرون في أديس أبابا.

وذكر الصحفي الإسرائيلي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أن الاتفاق جرى خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، في ضوء تدهور الوضع في إثيوبيا.

1 / שרת הפנים איילת שקד ושרת הקליטה פנינה תמנו-שטה סיכמו בדיון שקיימו היום בנושא המצב באתיופיה כי יפעלו לזירוז עלייתם של 5000 בני אדם שממתינים באדיס אבבה ובגונדר לעלייה לישראל, כך מסרו השתיים בסיום הישיבה — Barak Ravid (@BarakRavid) November 9, 2021

​على الرغم من أن هناك خطة قيد الإعداد لنقل اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل، إلا أنه من غير الواضح إذا ما كانت ضرورية في هذا الوقت الحاضر، حيث ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن الوضع في إثيوبيا لم يتدهور للدرجة التي تتطلب إجلاء طارئ، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وفي الأسبوع الماضي، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد جلسة نقاش داخلية طارئة في الوزارة بشأن أوضاع اليهود الإثيوبيين في ظل تقارير تفيد بأن المتمردين من منطقة تيغراي يقتربون من العاصمة أديس أبابا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هناك تخوف من أنه إذا وصلت الحرب إلى العاصمة، فلن يكون من الممكن إنقاذ 10 آلاف يهودي في مخيمات بأديس أبابا ينتظرون الهجرة إلى إسرائيل.

وعلى مدى سنوات طويلة استقدمت إسرائيل الآلاف من يهود الفلاشا الإثيوبيين الذين بلغ عددهم حتى نهاية عام 2017 نحو 148 ألفا، من بينهم 87 ألفا ولدوا في إثيوبيا و61 ألفا في إسرائيل، بحسب أرقام رسمية.