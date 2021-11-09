بينيت يلتقي بأعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي 

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، سيلتقي بأعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي، مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن بينيت سيلتقي بأعضاء من الحزب الديمقراطي الأمريكي، هذا المساء، وهم الأعضاء الذين يزورون إسرائيل، لعدة أيام.

רה"מ בנט גם ייפגש הערב עם חברי הקונגרס הדמוקרטים שנמצאים בארץ במסגרת המשלחת של שדולת J Street - אך ללא נוכחות חברי J street בפגישה@AmichaiStein1 https://t.co/fVgx3tYwNX — כאן חדשות (@kann_news) November 9, 2021

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأنه للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، يلتقي رئيس وزراء إسرائيل بممثلين عن جماعة "جي ستريت" الأمريكية، والذين يزورون تل أبيب، هذه الأيام، برفقة وفد من أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي.

وأوضحت القناة أن الوفد الأمريكي التقى بوزير الخارجية، يائير لبيد، وعدد آخر من الوزراء الإسرائيليين، فضلا عن أنهم سيلتقون، لاحقا، برئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتيه.

ويشار إلى أن جماعة "J Street - جي ستريت"، هي مجموعة دعوة غير ربحية مقرها أمريكا، وتحاول العمل على إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي عبر الطرق السلمية والدبلوماسية.

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