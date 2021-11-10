بولندا تحذر بيلاروسيا بإغلاق الحدود معها بصورة كاملة

قال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيتر ميوللير، اليوم الأربعاء، إن بلاده حذرت السلطات البيلاروسية بإغلاق حركة عبور الحدود بشكل كامل.

وارسو - سبوتنيك. وقال ميوللير لصحيفة "فيرتوالنايا بولسكا" الإلكترونية: "السيناريوهات المستقبلية تتضمن الإغلاق الكامل للحدود مع بيلاروسيا".

وأضاف "نرسل معلومات إلى السلطات البيلاروسية بشأن هذا الاحتمال إذا لم يتوقفوا عن تصرفاتهم".

وكانت الحدود البولندية - البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، منذ أمس الاثنين، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.

وقامت السلطات البولندية بنشر 10 آلاف جندي من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.

وقد اعتبرت وزارة الدفاع البيلاروسية، ما قامت به بولندا من نشر هذه القوات نشاطا عسكريا كبيرا؛ مشيرة إلى أن مينسك لم تتلق إخطارا من وارسو، في هذا الشأن.

كما أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن قلقهما إزاء أوضاع المهاجرين على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

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