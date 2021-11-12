عبد اللهيان يوضح معايير إيران للوصول إلى "اتفاق جيد" في محادثات فيينا

أوضح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، معايير بلاده من أجل الوصول ‏إلى "اتفاق جيد" في محادثات فيينا المقبلة، بشأن الاتفاق على برنامجها النووي.‏

وقال في منشور له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إنه "يعتقد أنه إذا ما دخلت الأطراف الأخرى محادثات فيينا بتوجه جاد وإيجابي، فسيكون من الممكن التوصل إلى "اتفاق جيد" وذلك في فترة قصيرة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتابع مشددا أن التوصل إلى "اتفاق جيد" في مباحثات فيينا "يتطلب إلغاء الحظر بشكل فعال وقابل للتثبت، وعودة الأطراف الأخرى الى الالتزامات بالكامل".

وأضاف عبد اللهيان أن "إيران لا تنوي البقاء في الطرق المسدودة المتبقية من المحادثات السابقة، رغم أن ذلك في متناولها".

ولفت وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى أن النقاط السابقة عرضها خلال محادثات هاتفية تفصيلية جرت الأسبوع الماضي بينه وبين وزراء خارجية الدول الخمس الأعضاء في الاتفاق النووي، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

كما أشار عبد اللهيان في اتصالاته الأسبوع الماضي إلى أن "الإجراءات والانتهاكات الأمريكية التي تشمل فرض المزيد من أنواع الحظ، جعلت توفير ضمانات ملموسة من قبل أمريكا ضرورة لا مناص منها".

وفي وقت سابق، أعلنت إيران والاتحاد الأوروبي استئنافهما مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، وذلك في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكانت آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عقدت في عام 2015، بعد انسحاب أمريكا في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.

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