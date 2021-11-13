مقتل 58 شخصا وإصابة العشرات في أحداث عنف بأحد سجون الإكوادور

لقي أكثر من 58 شخصا مصرعهم بينما أصيب عشرات آخرون جراء أحداث عنف في أحد سجون الإكوادر، التي شهدت حادثا سابقا قبل نحو شهرين راح ضحيته أكثر من 100 شخص.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن أعمال العنف اندلعت بين مجموعات من المجرمين في سجن بمدينة غواياكيول.

Ecuador prison violence leaves at least 58 dead, a dozen injured, gov't says https://t.co/ZjDFlEmcr5 pic.twitter.com/vxRW4fHkb7 — Reuters (@Reuters) November 13, 2021

يذكر أن السجن نفسه شهد أحداث عنف كانت الأسوأ بين حوادث العنف داخل السجون في الإكوادور وتسببت في مقتل 119 شخصا من نزلاء السجن، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأعزت الحكومة سبب اندلاع العنف داخل السجن إلى المنافسة بين مجموعات من تجار المخدرات للسيطرة على السجناء.

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك