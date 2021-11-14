تسجيل
11:49 GMT14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمع حاشد لأنصاره، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 26 سبتمبر/ أيلول 2021

    مسؤولة سابقة في البيت الأبيض تكشف عن منافسي ترامب في حال ترشحه للرئاسة... من داخل إدارته

    © REUTERS / DUSTIN CHAMBERS
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1050253878_0:0:2951:1661_1200x675_80_0_0_666e31045814f22717f65f9a03fd0d8f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202111141050700250-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87/

    كشفت مسؤولة سابقة في البيت الأبيض عن توقعاتها بشأن المنافسين المحتملين للرئيس الأمريكي السابق، ‏دونالد ترامب، في حال إعلانه رسميا الترشح للرئاسة في عام 2024.‏

    وترى أليسا فرح، والتي شغلت منصب مديرة الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض في عهد ترامب، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن نائبه، مايك بنس، سيكون من أبرز المنافسين له، وذلك لأنه "في وضع فريد" للقيام بهذا، بحسب تعبيرها.

    المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، يقبل المرشح الجمهوري حاكم ولاية إنديانا مايك بنس، بعد خطاب خلال جلسة اليوم الثالث للمؤتمر الوطني الجمهوري في كليفلاند، 20 يوليو 2016.
    © AP Photo / Mary Altaffer
    ترامب عن رغبة أنصاره في شنق نائبه مايك بنس في أحداث الكابيتول: "منطق سليم"‏
    وتعتقد فرح أن مايك بنس في وضع فريد لأنه يستطيع "الترويج لسجل" ترامب، لكن يمكنه فعل ذلك "دون الكثير من الجوانب السلبية".

    وعن المنافسين الآخرين، قالت أليسا فرح إنها تعتقد أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، وحاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، قد يتقدمان بالترشح للرئاسة في عام 2024 عن الحزب الجمهوري.

    وعن بومبيو، قالت فرح: "أعتقد أن مايك بومبيو ينظر إلى فريق سياسي، وما قد يبدو عليه ذلك".

    وأشارت "سي إن إن" إلى أن وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، أطلق مجموعة سياسية في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وكان يسافر إلى ولايات رئيسية استعدادا لترشح محتمل.

    يشار إلى أن أليسا فرح سبق لها وأن انتقدت الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، علنا خلال الأشهر الأخيرة، واعتبرت أن "فوزه بالرئاسة من جديد سيكون أسوأ شيء بالنسبة للحزب الجمهوري، ولكن الأهم من ذلك بالنسبة لأمريكا".

    ولم يعلن دونالد ترامب رسميا عن خوضه انتخابات الرئاسة لعام 2024، لكنه أشار إلى أنه قد يسعى لولاية ثانية.

    وصرح رئيس أركانه السابق، مارك ميدوز أنه يراهن بكل أمواله على ترشح ترامب مرة أخرى.

    انظر أيضا:

    إدارة بايدن تسخر من ترامب و"سفيره المبعوث" إلى زيارات خارجية... "خياله ‏نشط جدا"‏
    العدل الأمريكية: مساعد ترامب السابق بانون يتهم بعدم احترام الكونغرس
    ترامب عن رغبة أنصاره في شنق نائبه مايك بنس في أحداث الكابيتول: "منطق سليم"‏
    شهود: إدارة ترامب ألزمت خبراء الصحة بالصمت بعد أن حاولوا تحذير الجمهور من كورونا
    "ترامب الفرنسي" يزور بريطانيا لزيادة شعبيته
    الكلمات الدلالية:
    دونالد ترامب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ليدي غاغا تقف أمام المصورين عند وصولها إلى العرض العالمي الأول لفيلم بيت غوتشي (House of Gucci) في لندن، إنجلترا، 9 نوفمبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    الاستادات المستضيفة لمنافسات كأس العرب قطر 2021
    الاستادات المستضيفة لمنافسات كأس العرب "قطر 2021"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك