مسؤولة سابقة في البيت الأبيض تكشف عن منافسي ترامب في حال ترشحه للرئاسة... من داخل إدارته

كشفت مسؤولة سابقة في البيت الأبيض عن توقعاتها بشأن المنافسين المحتملين للرئيس الأمريكي السابق، ‏دونالد ترامب، في حال إعلانه رسميا الترشح للرئاسة في عام 2024.‏

وترى أليسا فرح، والتي شغلت منصب مديرة الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض في عهد ترامب، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن نائبه، مايك بنس، سيكون من أبرز المنافسين له، وذلك لأنه "في وضع فريد" للقيام بهذا، بحسب تعبيرها.

وتعتقد فرح أن مايك بنس في وضع فريد لأنه يستطيع "الترويج لسجل" ترامب، لكن يمكنه فعل ذلك "دون الكثير من الجوانب السلبية".

وعن المنافسين الآخرين، قالت أليسا فرح إنها تعتقد أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، وحاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، قد يتقدمان بالترشح للرئاسة في عام 2024 عن الحزب الجمهوري.

وعن بومبيو، قالت فرح: "أعتقد أن مايك بومبيو ينظر إلى فريق سياسي، وما قد يبدو عليه ذلك".

وأشارت "سي إن إن" إلى أن وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، أطلق مجموعة سياسية في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وكان يسافر إلى ولايات رئيسية استعدادا لترشح محتمل.

يشار إلى أن أليسا فرح سبق لها وأن انتقدت الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، علنا خلال الأشهر الأخيرة، واعتبرت أن "فوزه بالرئاسة من جديد سيكون أسوأ شيء بالنسبة للحزب الجمهوري، ولكن الأهم من ذلك بالنسبة لأمريكا".

ولم يعلن دونالد ترامب رسميا عن خوضه انتخابات الرئاسة لعام 2024، لكنه أشار إلى أنه قد يسعى لولاية ثانية.

وصرح رئيس أركانه السابق، مارك ميدوز أنه يراهن بكل أمواله على ترشح ترامب مرة أخرى.