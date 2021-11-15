بولندا تصدر عملة تحمل شعار "حماية الحدود الشرقية" تزامنا مع أزمة المهاجرين

أعلن البنك الوطني البولندي، اليوم الاثنين، أنه سيصدر على وجه السرعة عملة معدنية وأوراقا نقدية تذكارية، تحت عنوان "حماية الحدود الشرقية"، لتخليد ذكرى أزمة الهجرة على الحدود مع بيلاروسيا.

وارسو- سبوتنيك. وذكر البنك المركزي في بيانه: "ستكون هناك عملة معدنية جديدة وأخرى ورقية تحمل 'حماية الحدود الشرقية البولندية'، وقرر رئيس البنك الوطني، البروفيسور آدم جلابينسكي، إصدارهما على وجه السرعة".

منذ يوليو/ تموز، أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين العابرين من بيلاروسيا المجاورة.

واتهمت هذه الدول مينسك باستخدام أزمة الهجرة للانتقام من الاتحاد الأوروبي لفرضه عقوبات في وقت سابق من هذا العام على المسؤولين البيلاروسيين بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

من جانبه رد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بالقول إن بلاده لم تعد لديها القدرة على منع حركة المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات.

في سبتمبر/ أيلول، أعلنت بولندا حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا، ولتعزيز الأمن، أرسلت السلطات أفرادا عسكريين وقوات شرطة إضافية إلى الحدود، وأقامت أسوارا من الأسلاك الشائكة في مواقع مختلفة.

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